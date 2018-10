Ein Klick zu wenig: Bürger verpassen Chamber-​​Wahl

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei der Briefwahl in Luxemburg ist es offenbar zu Problemen gekommen. Das Tageblatt berichtet über mehrere Beschwerden von Bürgern in Esch/Alzette, Düdelingen und Differdingen. Diese hätten im Vorfeld der Parlamentswahl am 14. Oktober trotz Antrags keinen Wahlzettel zugeschickt bekommen.

Gilles Feith, Direktor des staatlichen Informatikdiensts CTIE, erklärte gegenüber dem Tageblatt, dass es im System keine Fehler gegeben habe: «Bei den Fällen, die uns vorgetragen wurden, wurden Fehler bei der Ausfüllung des Formulars begangen.» Offenbar hatten einige Bürger vergessen, auf dem Portal myguichet.lu ein Bestätigungsfeld anzuklicken, um das Dokument abzuschicken.

«Es tut mir leid für die Personen, bei denen es nicht geklappt hat», sagte Feith. Diese Bürger müssten nun eben am Wahltag wählen gehen. Auslandsluxemburger hingegen, die keinen Wahlzettel zugeschickt bekommen haben und am 14. Oktober nicht im Land sind, müssen (voraussichtlich) weitere fünf Jahre warten, um wieder an einer Chamber-Wahl teilnehmen zu dürfen. Insgesamt 40.000 Bürger hatten sich dieses Mal für die Briefwahl angemeldet.

(L'essentiel)