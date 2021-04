Schüler sollen sich nun auch selbst testen

Zum Ende der Osterferien hat Bildungsminister Claude Meisch am Donnerstag über die Coronalage in den Schulen informiert. Weil zur Karnevalszeit die Infektionszahlen rasch gestiegen sind, sei die Sorge vor den Virusmutanten im Land groß gewesen. Das Ministeriums habe deshalb neue Maßnahmen – beispielsweise die Maskenpflicht in den Grundschulen – ergriffen. Mit Erfolg, wie der DP-Politiker erklärte: «Danach hat sich die Situation beruhigt und sie ist noch immer stabil.»

Um einen weiteren Schritt in Richtung Normalität machen zu können und Freiheiten zurückzugewinnen, können alle Schüler des Landes ab dem kommenden Montag einmal pro Woche auf freiwilliger Basis einen Schnelltest durchführen – ergänzend zum Large Scale Testing. Wie Meisch erklärte, kann der Test ab dem 2. Zyklus bis zur Première selbst durchgeführt werden. Jüngere Schüler können die Tests mit nach Hause nehmen. Die Teilnahmebereitschaft der Schüler sei hoch, wie eine Testphase gezeigt habe.

So werden sie Schnelltests durchgeführt.

Homeschooling ist letzte Maßnahme

Vor den Osterferien seien in dem Probelauf fünf positive Ergebnisse festgestellt worden. Allesamt seien durch einen PCR-Test bestätigt worden. «Es hat also keine falsch-positiven Tests gegeben», sagte Meisch. Negative Resultate seien aus logistischen Gründen nicht überprüft worden. Auch junge Schüler hätten mit der Handhabung der Tests keine Probleme gehabt.

Zudem hat das Ministerium einen Stufenplan ausgearbeitet. Im Falle einer Verschlechterung der Lage reicht dieser von einer Begrenzung des Präsenzunterrichts bis hin – als letzte Maßnahme – zu einer kompletten Rückkehr zum Homeschooling.

Britische Variante vorherrschend

Mittlerweile käme es in den Schulen Luxemburgs nur noch selten zu Infektionsclustern. In den meisten Fällen würden sich die Schüler außerhalb der Bildungseinrichtungen infizieren, zahlreiche Infektionsketten seien unterbrochen worden. Durch genaue Analysen würde die Lage in den Schulen weiter genau beobachtet.

Romain Nehs vom Bildungsministerium gab einen Anblick in diese Analysen. Insbesondere hätten sich die neuen Virusvarianten rasant verbreitet. Die britische sowie die südafrikanische Mutationen seien nun auch in den Schulen vorherrschend. Seit der fünften Woche des Jahres 2021 sei die britische Mutante in rund 70 Prozent der untersuchten Proben nachgewiesen worden. Damit habe sie den bisher dominanten Corona-Wildtyp nahezu verdrängt.

«Spiegel der gesamtgesellschaftlichen Lage»

Weil die Mutationen deutlich infektiöser sind, hätten sich allerdings größere Cluster gebildet, so Nehs weiter. Davon seien vor allem höhere Klassenstufen betroffen gewesen. Allerdings sei die Inzidenzrate in den Schulen weiterhin «ein Spiegel der gesamtgesellschaftlichen Lage».

Es habe sich gezeigt, dass Homeschooling die Verbreitung des Coronavirus stark abbremsen würde. Die Maßnahme, dass Klassen, in denen eine Infektion festgestellt wurde, vom restlichen Schulbetrieb getrennt werden, habe sich im Kampf gegen das Virus ebenfalls bewährt. Inwiefern sich die Masken auf die Infektionslage auswirken, sei nicht eindeutig zu beziffern. Wie sich die Schnelltests auswirken, werde sich in den kommenden Tagen zeigen. Insgesamt befinde sich die Infektionslage in den Schulen derzeit auf einem gleichbleibenden Niveau. «Es ist also weiterhin Vorsicht geboten», sagte Nehs.

(sw/L'essentiel)