Was diesen Juli ausmacht? Regen und... Regen!

Wie wohl keinem entgangen ist, war der Juli ein äußerst regenreicher Monat. Meteolux hat die Wolkengüsse nun aber genauer analysiert und deckt dabei wieder Höchstwerte auf: 188 Liter Wasser pro Quadratmeter sind im Juli auf Luxemburg niedergegangen, im Schnitt waren es in den vergangenen 30 Jahren 71,5 Liter pro Quadratmeter (Liter/m²). Nur der Juli im Jahr 2000 übertrifft mit 197,2 Liter/m² diesen Wert.

Mehr Regen als normalerweise pro Monat, fiel an den Überschwemmungstagen an einem Tag, womit sie nun Rekordhalter sind: Am 14. Juli fielen 74,2 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in zwölf Stunden, am 15 Juli 79,4 Liter in 24 Stunden. Die dauerhafte Intensität war laut Meteolux letztlich für das Hochwasser verantwortlich. 9,2 Liter/m² fielen am 14. Juli in 30 Minuten und bis zu 15,6 Liter/m² in einer Stunde. Auf diese kürzere Zeit gesehen bleibt damit der bisherige Rekord aus dem Jahr 2016 mit Abstand vorne: 28,4 Liter/m² beziehungsweise 47,6 Liter/m² fielen damals in einer halben und in einer Stunde.

