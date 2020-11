Endlich ist er wieder da: der Black Friday. Viele konnten es gar nicht mehr erwarten. Im Einkaufszentrum in Bartringen waren sogar bereits am Mittwoch Schnäppchenjäger unterwegs. Wie die 16-jährige Lisa, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester losgezogen war. «Für uns ist der Black Friday ein Familientag, an dem wir uns beschenken».

Außerdem habe sie die Gelegenheit genutzt, um ihre Weihnachtsgeschenke einzukaufen. «Ich habe für all meine Geschenke einen Rabatt bekommen», sagt sie. Ihr dafür vorgesehenes Maximalbudget von 200 Euro habe sie auch einhalten können. Ihre Mutter Vero ist dagegen weniger zurückhaltend. Sie warte nicht unbedingt auf den Black Friday, um sich etwas zu gönnen. «Wenn mir etwas gefällt, dann kaufe ich es sofort», sagt sie.

« Für Weihnachten gibt man schon etwas mehr aus »

Im Shopping-Center in Gasperich schienen die Kunden etwas mehr Geduld gehabt zu haben. Bis zum Black Friday hat auch Charles (25) gewartet. Der junge Mann aus Mamer wollte sich ein neues Tablet kaufen. «Ich suche schon lange danach, für die Arbeit», sagt er. Für den Black Friday habe er insgesamt ein Budget von 500 bis 1000 Euro vorgesehen. Das soll übrigens auch die Weihnachtseinkäufe decken. «Für Weihnachten gibt man schon etwas mehr aus» sagt er.

Der Black Friday ist auch ein guter Anlass, sich selber etwas zu gönnen. Genau das hatten Francis und seine Frau vor. Mit «1000 bis 2000 Euro», hofft der Schnäppchenjäger mehrere Paare Hosen, Tops und Schuhe einzukaufen, die ihm bereits ins Auge gefallen sind. Solange es Spaß macht, wird kaum noch auf das Budget geschaut.

