Untermiete darf künftig nicht teurer sein als die Miete

Im Herbst letzten Jahres wurde ein Gesetz verabschiedet, welches das Verbot von Abstandszahlungen (einmalige Zahlungen an Vermieter einer Immobilie für das Überlassen von Wohn- oder Geschäftsräumen) vorsieht. Dadurch wurde auch die gewerbliche Pacht, die bisher durch ein 80 Jahre altes Gesetz geregelt war, reformiert. Zudem wurde eine Reduzierung der Mietgarantien (von zwölf auf sechs Monate) sowie eine freie Festlegung der Laufzeit des Mietvertrages zwischen dem Vermieter und Mieter (derzeit noch drei, sechs oder neun Jahre) durchgeführt.

Am heutigen Donnerstag hat die Wirtschaftkommission einen Nachtrag dazu durchgewunken. «Das neue Gesetz verbietet es, dass die Untermiete höher ist als die eigentliche Miete», erklärt die LSAP-Politikerin Tess Burton gegenüber L’essentiel. Über das Gesetz werde demnach in der kommenden Woche in der Chamber abgestimmt werden. «Sobald das Gesetz in Kraft tritt, wird eine zwölfmonatige Übergangsfrist eingeführt», so Burton.



(ms/L'essentiel)