Stoßzeiten-​​Tempolimit geht in die Verlängerung

Autofahrer, die in den Stoßzeiten (von 6:15 bis 9:15 Uhr) auf den Autobahnen A6 und A1 unterwegs sind, müssen ihre Geschwindigkeit wieder auf 90 Stundenkilometer begrenzen. Das Tempolimit war bereits vom 3. Juni an in Kraft. Die erste Testphase wurde zunächst am 12. Juli für die Dauer der Sommerferien unterbrochen . Ein reduziertes Unfallrisiko, weniger harte Bremsmanöver und eine kürzer Fahrzeit, das waren nur drei der Lehren die die Ponts et Chaussées das Tempolimit ausgiebiger zu testen. Darüber hinaus sei der Verkehrsfluss wesentlich flüssiger und harmonischer gewesen und die Zahl der Spurwechsel geringer ausgefallen.

Betroffen von der Maßnahme sind hauptsächlich Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Belgien nach Luxemburg-Stadt und Kirchberg fahren. Seit Montagmorgen ist diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Streckenabschnitt der kontrolliert wird reicht vom ehemaligen Grenzübergang Sterpenich bis zum Autobahnkreuz Kirchberg. Die Testphase endet am 20. Dezember, kurz vor Beginn der Weihnachtsferien. Die Verwaltung hat angekündigt im Jahr 2020 eine detailerte Auswertung der Testphase vorlegen zu wollen. An Feiertagen und in den Schulferien gelte das gewohnte Tempolimit von 130 Stundenkilometern.

