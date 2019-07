«SOS Faim» sammelt 569.000 Euro in einem Jahr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im vergangenen Jahr unterstützte «SOS Faim» insgesamt 883.450 Familien in der dritten Welt. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht hervor, die die Nichtregierungsorganisation (NGO) am Dienstag veröffentlichte. Die Hilfe ging über insgesamt 18 Partner der NGO nach Benin, Burkina Faso, Äthiopien, Niger und die Demokratische Republik Kongo.

Im Jahr 2018, in dem «SOS Faim» sein 25-jähriges Bestehen feierte, zählte die NGO 3412 Spender zählen, durch die ein Gesamtbetrag in Höhe von rund 569.000 Euro zusammenkam. Die NGO hat 11 Mitarbeiter in Schifflingen und 44 Mitglieder.

(L'essentiel)