Portugiesischlehrer zur Verstärkung angefordert

Seit dem 25. Mai sind die Grundschulen im Großherzogtum wieder geöffnet. Wegen der Eindämmung des Coronavirus, mussten jedoch gewisse Umstellungen unternommen werden. «Durch die Klassenhalbierung und den Unterricht im Wechsel wird mehr Lehr- und Begleitungspersonal gebraucht», so ein Sprecher des Bildungsministeriums.

Um dem Lehrkräftemangel zu begegnen, hat die Luxemburger Regierung insgesamt 15 Lehrer aus dem portugiesischen Lehrernetzwerk im Ausland eingestellt, «die in den luxemburgischen Grundschulen zum Einsatz kommen werden». Sie sollen höchstens 15 Stunden pro Woche arbeiten, ihr Arbeitsvertrag gilt bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020. Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigte das Ministerium, dass alle 15 Lehrer schon einmal in Luxemburg tätig waren und «Grundschülern die portugiesische Sprache beibringen».

Derzeit lernen die Schüler Portugiesisch per Fernunterricht. Doch ab September sollte auch in diesem Bereich eine Rückkehr zur Normalität stattfinden. Eine portugiesisch-luxemburgische Arbeitsgruppe beschäftige sich derzeit mit weiteren Projekten», so das Ministerium. Dieses betonte «die ausgezeichnete bilaterale Beziehung zwischen Luxemburg und Portugal» – insbesondere im Bildungswesen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)