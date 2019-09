Blaualgen-​​Alarm an den Badeseen in Remerschen

Das Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung teilte am Freitag mit, dass «eine Vermehrung von Cyanobakterien in den Remerschen Seen festgestellt wurde». Es wurde eine Konzentration von 10 µg/l Microcystin gemessen, was die Alarmschwelle von 4 µg/l überschreitet.

Schwimmen oder Wassersport ist in den Remerschen Seen wegen Blaualgen also erst einmal verboten. Die Wasserwirtschaftsbehörde empfiehlt der Öffentlichkeit, auch Hunde und andere Haustiere vom Seewasser fern zu halten und auch keine Fische aus den Gewässern zu verzehren.

