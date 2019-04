17 Obdachlose sind 2018 auf der Straße gestorben

Das Stëmm vun der Strooss hilft obdachlosen Menschen in Luxemburg. Bereits seit 1996 verteilt der Verein Mahlzeiten, spendet Kleidung und bietet ärztliche Betreuung an. Die Hilfe wird zunehmend gebraucht. Das zeigen die Zahlen, die der Verein am Montag veröffentlichte.

Ein Indikator für die schwierige Lage obdachloser Menschen im Land ist die Zahl der vom Stëmm verteilten Mahlzeiten. Diese ist in den letzten fünf Jahren explodiert: So betrug der Anstieg zwischen 2014 und 2018 knapp 59 Prozent.

Die Zahlen im Detail

2014 wurden 68.065 Mahlzeiten verteilt, davon 39.920 in Hollerich und 28.145 in Esch. Im Jahr 2018 waren es insgesamt 107.918. Davon wurden 78.704 Mahlzeiten in Hollerich gezählt – was einer Steigerung von fast 100 Prozent entspricht – 29.214 waren es in Esch. Den stärkste Anstieg verzeichnete der Verein mit mehr als 30 Prozent im Jahr 2016. 2018 stieg die Anzahl der Besucher in Einrichtungen des Vereins noch um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Stëmm verteilt immer mehr Mahlzeiten.

Nachfrage nach Kleidung steigt um 437 Prozent

Die Zahl der Personen, die die Stëmm-Standorte besuchten, explodierte im gleichen Zeitraum um 85,3 Prozent. Das sind 5154 Personen für das Jahr 2018, 3895 in Hollerich und 1169 in Esch. Unter anderem stieg die Zahl der in Anspruch genommenen Duschen von 2076 im Jahr 2014 auf 5220 im Jahr 2018. Das entspricht einem Plus von 151 Prozent. Die Zahl der Kleiderspenden stieg von 677 auf 3640 – was einem Anstieg von 437 Prozent entspricht.

Die Zahl der Besuche wächst von Jahr zu Jahr:

Obdachlose Menschen brauchen auch im Frühling Hilfe

Hinter den Zahlen verbergen sich persönliche Geschichten. Diese veranlasste Antonio, der im Stëmm arbeitet, einen Kurzfilm (siehe Video oben im Artikel) zu drehen. In dem Kurzfilm wird zudem thematisiert, dass im vergangenen Jahr 17 Obdachlose in Luxemburg ums Leben gekommen sind. Vor allem im Winter ist ihre Lage besonders gefährlich. Die Jahreszeit ändere aber nichts an der Bedürftigkeit von obdachlosen Menschen, wie Stëmm vun der Strooss erklärt: «Der Frühling und die Sonne kommen, aber Obdachlose brauchen immer noch Hilfe», sagte der Verein.

Hier beantwortet Arnaud Wathelet, der Verwaltungs- und Finanzdirektor des Stëmm vun der Strooss, im Interview mit Jean-François Servais' Fragen für L'essentiel Radio

(jw/L'essentiel)