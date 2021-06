Hauptstadt setzt sich für Radfahrer und Fußgänger ein

Der Stadtpark soll ab dem 16. Juni für Radfahrer und Fußgänger umgestaltet werden, wie die Stadtverordneten Serge Wilmes (CSV) und Patrick Goldschmidt (DP) am Mittwoch erklärten. Dies sei angesichts «der Beschwerden zu diesem Thema» notwendig, meinte Goldschmidt und fügte hinzu: «Glücklicherweise hatten wir noch nie einen Unfall, aber angesichts der steigenden Besucherzahlen im Park war es wichtig, alles sicher zu machen».

Konkret werden einige Wege für Radfahrer reserviert sein, andere für Fußgänger, zusätzlich soll es gemischte Fahrspuren geben. Hierfür seien neue Markierungen angebracht worden.

«Wenn es so einfach wäre, hätten die Grünen es schon gemacht»

Was auf den ersten Blick eine einfache kommunale Entwicklung zu sein scheint, ist in Wirklichkeit ein viel spaltenderes politisches Thema – gerade vor dem Hintergrund der Rivalität zwischen der DP-CSV-Koalition in der Hauptstadt und der Partei Déi Gréng. Zumal der Minister für Mobilität, François Bausch (Déi Gréng), von den Kommunen mehr Anstrengungen im Bereich der sanften Mobilität gefordert hatte, da die Logik des reinen Autoverkehrs «aus dem vergangenen Jahrhundert» stamme.

Eine Aussage, mit der er Vertretern der Hauptstadt vor den Kopf stieß, zumal das Thema kein einfaches ist. «Diese Entwicklung ist der erste Schritt in einem größeren Projekt. Die Diskussionen haben lange gedauert», sagte Goldschmidt, «es ist nicht einfach, Fußgänger und Radfahrer unterzubringen. Wenn es so wäre, hätten es die Grünen, die seit Jahren für die Mobilität zuständig sind, gemacht».

Für die Zukunft plant die Hauptstadt, den sanften Verkehr auf dem Prinz-Henri-Boulevard zu erleichtern und sogar die Fahrspuren im Stadtpark zu verbreitern.

(Thomas Holzer/L'essentiel)