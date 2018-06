CFL suchen per «Jobdating» nach neuen Mitarbeitern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Luxemburger Bahn steht bei Jobsuchenden offenbar hoch im Kurs: Bei einem sogenannten «Job-Dating» an der Gare Centrale haben sich am Montag viele Bewerber bei den CFL vorgestellt. Ziel dieser Aktion ist es, dass Job-Interessenten und Firmen auf informeller Basis miteinander in Kontakt kommen. Den Bewerbern stand ein Zeitfenster von acht Minuten zur Verfügung, um die Personaler im persönlichen Gespräch zu überzeugen.

Infos



Die CFL organisieren diese Woche weitere «Jobdating»-Aktionen an verschiedenen Bahnhöfen. Am Samstag findet am Hauptbahnhof ein zweiter Termin statt. Mehr Infos unter Die CFL organisieren diese Woche weitere «Jobdating»-Aktionen an verschiedenen Bahnhöfen. Am Samstag findet am Hauptbahnhof ein zweiter Termin statt. Mehr Infos unter www.jobdating-cfl.lu

Der Luxemburger Daniel, 26, hat derzeit nur einen befristeten Arbeitsvertrag, der bald ausläuft. Er hofft, bei der CFL eine geeignete Stelle zu finden. «Es ist ein großes Staatsunternehmen, ich denke, dass das Arbeitsklima angenehm ist und es Fortbildungsmöglichkeiten gibt.» Anaïs, 40, lebt in Luxemburg-Stadt und hat vorher in der Automobilbranche gearbeitet. Seit zwei Wochen ist sie bei der Adem eingeschrieben und sucht nun einen neuen Job. «Ich habe mir gedacht, dass ich mich bei den CFL bewerben könnte. Es ist ein großes luxemburgisches Unternehmen. Dort zu arbeiten, wäre eine Möglichkeit, um sich noch besser zu integrieren und vielleicht Praxiserfahrung mitzubringen, die sie nicht haben.»

Mehr als 100 Stellen ausgeschrieben

Vor Ort kümmern sich 15 Angestellte der CFL um das Speed-Dating mit Bewerbern. «Es haben sich 85 Leute auf unserer Website angemeldet, aber es sind auch viele direkt hierher gekommen. Wir sind angenehm überrascht von der Vielzahl an Kandidaten, umso mehr, als wir derzeit mehr als 100 freie Stellen ausgeschrieben haben», sagt Stéphanie Marques vom Recruiting-Team der CFL. «Das Unternehmen entwickelt sich ständig weiter, die Infrastruktur verändert sich, unter anderem mit den neuen Bahnhöfen Pfaffenthal und Howald.»

Die Teilnehmer des Job-Dating kommen aus den unterschiedlichsten Berufen. Viele erhoffen sich von einem Job bei den CFL einen sicheren Arbeitsplatz und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb eines Großbetriebs. «Wir wissen, dass viele Kandidaten sich deswegen bei den CFL bewerben. Gleichzeitig wollen wir Werbung für die klassischen Eisenbahnberufe machen. Daher werden wir kommenden Samstag eine Veranstaltung organisieren, um die Berufe des Lokführers, des Schaffners etc. vorzustellen.»

Das Jobdating läuft noch bis Montag, 19 Uhr.

(Émilie Étienne/L'essentiel)