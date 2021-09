Berchem-​​Operation stand unter Explosionsgefahr

«Ich persönlich habe noch nie ein technisches Problem erlebt, das uns veranlasst hätte, die Tankstelle zu schließen.» Romain Hoffmann, Geschäftsführer von Aral Luxemburg, hat eine erste Erklärung zu dem Vorfall, der die Aire de Berchem zwischen Donnerstag und Freitagabend lahm legte, geliefert. «Im Laufe des Donnerstagnachmittags war ein Wartungseinsatz an der LPG-Tankstelle geplant. Ein Gasleck wurde entdeckt und konnte nicht beseitigt werden. Nach mehreren Tests wurde beschlossen, die Tankstelle gegen 19 Uhr zu schließen.»

«Wir mussten dann warten, bis sich der LPG-Tank mit mehr als 50.000 Litern in die Luft entleert hatte», so Hoffmann. «Das Leck war sehr klein, deshalb hat es einige Zeit gedauert. Die Station konnte erst am Freitagabend wieder geöffnet werden.» Die Operation war nicht ungefährlich. «Es kann explosiv sein, wenn eine bestimmte Konzentration überschritten wird und es zu einem Funken kommt. Deshalb haben wir die gesamte Station geschlossen und den Strom abgestellt.»

Laut Romain Hoffmann deuten die ersten Anhaltspunkte darauf hin, dass das Leck an einem Rohr des Tanks aufgetreten ist, das etwa zehn Jahre alt ist. Die Ursache und der genaue Ort des Lecks müssen jedoch noch bestätigt werden. Die Aire de Berchem ist zwar wieder in Betrieb, Autogas kann dort aktuell aber nicht bezogen werden. Wann LPG wieder verfügbar ist, stehe noch nicht fest. Was der Vorfall die größte Aral-Tankstelle Europas, die im Durchschnitt über neun Millionen Liter Kraftstoff pro Monat oder 300.000 Liter pro Tag ausgibt, gekostet hat, ist noch nicht bekannt.

