Ein deutliches «nein» zur Gewalt gegen Frauen

Die Orange-Week unter der Leitung des Nationalen Frauenrats von Luxemburg (CNFL) und der luxemburgischen Sektion von Zonta International begann am Dienstag. Aber einer der Höhepunkte im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen und Mädchen war der für Samstag geplante Solidaritätsmarsch. Die Teilnehmer trafen sich auf dem Glacis und zogen durch die Straße der Hauptstadt zur Place Clairefontaine. Mehrere hundert Menschen hatten sich versammelt, Männer und Frauen gleichermaßen. Häusliche Gewalt ist in Luxemburg immernoch an der Tagesordnung.

Diese Gewalttaten lösen zwei Polizeieinsätze pro Tag aus, und seit seiner Gründung im Sommer 2018 hat der Umedo-Dienst des National Health Laboratory (LNS) 28 Opfer von Gewalt untersucht. Die Opfer wurden vor allem durch ihre Ehepartner verletzt. So zogen die Teilnehmer mit Slogans wie «Say no to violence» und «Let's stand up for women» zur Abschlusskundgebung.

À #Luxembourg les femmes aussi se sont rassemblées sur le parking Glacis pour marcher contre les violences conjugales pic.twitter.com/a80aeuCdRa — Noémie Koppe (@NoemieKoppe) November 23, 2019

Auch die Großherzogin ließ es sich nicht nehmen, nach überstandener Knie-Operation an der Demonstration teilzunehmen. Im Rollstuhl nahm sie am Marsch teil und richtete bei der Abschlusskundgebung das Wort an die Anwesenden.

Le cortège s’est arrêté à 11h30 au palais grand-ducal pour récupérer la grande-duchesse Maria Teresa qui participe à la marche après son opération du genou #Luxembourg pic.twitter.com/0EemgWs6E9 — Noémie Koppe (@NoemieKoppe) November 23, 2019

Neben der Großherzogin waren auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker zur Veranstaltung gekommen. Ziel der Orange-Week ist es das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Dazu will man besonders Aufklärungsarbeit leisten.

S.A.R. la Grande-Duchesse a participé aujourd’hui à la marche de solidarité contre les violences faites aux femmes.

« Je suis à vos côtés, car nous sommes toutes concernées. Bravo fir dës schéin Energie! »

© Cour grand-ducale / Sophie Margue pic.twitter.com/FjwQxoTB3U — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) November 23, 2019

