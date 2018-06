«Glécksspiller» helfen bei Videospielsucht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Problem der Online-Spielsucht betrifft immer mehr Menschen. In einem von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten Katalog der Krankheiten zählt exzessives Online-Spielen zu anderen Suchtkrankheiten wie zum Beispiel Glücksspiel. Ein Gamer gilt als demnach als süchtig, wenn er alle anderen Aspekte des Lebens dem Online-Spielen unterordnet und trotz negativer Konsequenzen weitermacht. Und dies über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten.

In Luxemburg hilft der Verein «Glécksspiller», unterstützt durch das Bildungsministerium, den Betroffenen «aus dem Teufelskreis auszubrechen», wie der Psychotherapeut Andreas König von der gemeinnützigen Organisation erklärt. Laut einer Studie von «Glécksspiller» sind in Luxemburg 2,2 Prozent der unter 21-Jährigen von Videospielen abhängig. 4,8 Prozent haben problematisches Verhältnis dazu.

Selbstvertrauen finden

Der Verein, der bis zu 100 Personen bei Workshops zur Bildschirmabhängigkeit (einschließlich Spielen) beherbergt, richtet sich auch an Familien, Lehrer und Institutionen wie Jugendzentren. Menschen mit Suchterkrankungen würden immer zahlreicher und benötigten eine Therapie- und Präventionsberatung.

Das Ziel des Verein ist in Erfahrung zu bringen, was die Menschen dazu gebracht hat, sich von ihrem sozialen Leben abzuschotten und «ihnen zu helfen, ihre Motivation und ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen», sagt König. Dann hilft das «Glécksspiller»-Team, «passende Aktivitäten zu finden, die die Videospiele nach und nach ersetzen können». Durch die Workshops «verschwindet das Schamgefühl bei den Süchtigen», so der Psychotherapeut.

