Wie wird das Leben nach der Pandemie?

Für einige hatte die Pandemie kaum einen Einfluss auf den Alltag, andere haben gelernt ihr Leben zu entschleunigen, wiederum andere gehen davon aus, dass die Zeit nach der Pandemie grundlegend anders wird. Doch wie genau wird das Leben nach der Pandemie aussehen? Diese Frage haben uns L'essentiel-Leser beantwortet.

Während einige davon ausgehen, dass sich nach der Krise nichts verändern wird, sind andere deutlich vorsichtiger geworden. So ist Dimitri beispielsweise überzeugt: «Der Tag nach der Krise wird genauso sein, wie der Tag vor der Krise.» Maria hingegen hat ihren Lebensstil nach einer großen OP in Coronazeiten an die aktuellen Umstände angepasst. «Beim Kochen achte ich auf den Zustand der Verpackungen, Gemüse, das Leute vielleicht angefasst haben, wasche ich gründlich. Auch meine Kleider wasche ich sofort, nachdem ich sie getragen habe. Zudem erinnere ich meine Töchter täglich daran, Abstand zu halten und die Hände zu waschen.»

Wiederum andere Personen blicken eher in die Zukunft. «24 Stunden am Tag bei meinem Mann und meinen Kindern zu sein, hat uns wieder näher zusammengebracht. Und ich hatte Zeit, mich mit meinen Liebsten am Telefon zu unterhalten. Außerdem denke ich über eine berufliche Veränderung nach», verrät Aurore. Valerie ihrerseits ist der Meinung, dass Arbeitnehmer in der Pflege anfangs nicht ausreichend geschützt wurden. Für sie sei der Traum nicht der von einem anderen Leben, sondern von einem Leben, das fairer ist.

(Séverine Goffin/L'essentiel)