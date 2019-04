Nur drei Täter 2018 auf frischer Tat ertappt

Die Videoüberwachung in Luxemburg sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. In einer parlamentarischen Antwort hat François Bausch, Minister für innere Sicherheit, auf eine Anfrage von Sven Clement (Piraten) geantwortet. Bausch erklärt, dass durch die Videoüberwachung im Jahr 2018 lediglich drei mal die Täter «en flagrant délit», also auf frischer Tat ertappt wurden (2017: 7).

Dazu kommen noch 175 Fälle im Zeitraum vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 2018, bei denen die Videoüberwachung im Gerichtsprozess eine Rolle spielte. Genaue Zahlen der tatsächlich aufgeklärten Delikte existieren laut Bausch aber nicht.

Außerdem beschwichtigt Bausch Bedenken, dass Kameras vor einer Redaktion die Pressefreiheit gefährden könnten. Er erklärt, dass alle Überwachungskameras so ausgerichtet sind, dass sie nicht in Häuser sehen können oder via «privacy masking» entsprechende Inhalte digital ausgeblendet werden. Lediglich die Straße und der Bürgersteig werden gefilmt. Die Aufnahmen werden zwei Monate gespeichert und dann gelöscht, es sei denn, sie werden in einem Gerichtsverfahren verwendet.

(dm/L'essentiel)