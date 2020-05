Ist Homeoffice in der Verwaltung bald die Regel?

In der Corona-Krise waren viele Büros im Großherzogtum verwaist. Die Regierung hatte empfohlen, dass die Arbeitnehmer, die ihre Arbeit auch von zu Hause aus erledigen können, diese von dort machen sollten. Die Luxemburger Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) findet, dass Telearbeit sehr gut funktionieren kann. Deswegen hat sich Bofferding bei einer Sitzung der Zentralkommission ihres Ministeriums mit den Sozialpartnern des kommunalen Sektors über das Thema ausgetauscht.

«Richtig gestaltet, bringt Telearbeit für Arbeitnehmer als auch Arbeitgebern Vorteile», wird die Innenministerin in einer Pressemitteilung zitiert. In der Corona-Krise habe sich diese Arbeitsweise enorm verbreitet und dabei hätte man sowohl die Vorteile als auch mögliche Stolpersteine gesehen. Wie man das Arbeiten aus dem Homeoffice künftig gestalten kann, das will das Ministerium nun herausfinden.

16.000 Gemeindemitarbeiter werden befragt

Um eine Grundlage zu haben für eine Weichenstellung in diesem Bereich, wolle man zunächst einmal bei den Betroffenen nachhören, wie diese das Arbeiten aus dem Homeoffice erlebt haben. Deshalb werde man, in Rücksprache mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, eine Umfrage unter allen rund 16.000 kommunalen Angestellten im Land machen. Im Vordergrund stehe dabei, neben dem Thema «Telearbeit» besonders auch Fragen der Digitalisierung. Die gewonnen Erkenntnisse sollen dann bei der Organisation der Arbeit in diesem Bereich berücksichtigt werden.

Damit das Bild komplett wird, werden auch die Schöffenkollegien, die Gemeinderäte und kommunalen Gewerkschaftsbüros im Großherzogtum zu ihren Erfahrungen in der Krise befragt. So will man aus den Herausforderungen und dem Krisenmanagement Lehren für Verwaltung der Zukunft ziehen.

(lh/L'essentiel)