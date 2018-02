Kunden sind mit der Luxemburger Tram zufrieden

Am Donnerstagmorgen stiegen noch viele Fahrgäste ohne ein Ticket gekauft zu haben in die Tram. Ihnen war entgangen, dass die Straßenbahn, die am 10. Dezember in der Hauptstadt offiziell ihren Betrieb aufgenommen hatte, ab dem 1. Februar nicht mehr umsonst ist. Die Mehrheit ihrer Nutzer finden die Preise für die Fahrkarten gerechtfertigt. Zwei Stunden kosten zwei Euro, für den ganzen Tag sind vier Euro fällig.

Keinen Unterschied machte der Donnerstagmorgen für den 29-jährigen Victor, Nathalie (23) und Mariam (25). Sie besitzen eine Jahreskarte für den gesamten öffentlichen Verkehr: «Für uns lohnt sich das, weil wir in Kirchberg leben und arbeiten. Unser Arbeitsplatz ist nur wenige Kilometer von unseren Wohnungen entfernt.» Auch die Inhaber eines Studenten- und Schülerausweises können die Tram kostenlos nutzen, wie Marylyne (20) und Tal (17). Beide gehen auf die Europäische Schule. «Wir nutzen die Straßenbahn in unserer Freizeit. Zum Beispiel, um einkaufen zu gehen», sagen sie.

Adrienn (34) bezahlt die zwei Euro für das Ticket. Ein guter Preis, wie sie findet: «Eine Straßenbahn gehört zu einer Hauptstadt dazu. Und Qualität kostet eben Geld.» Die 35-jährige Emmelie aus Diekirch findet die Tram «schnell, komfortabel und bequem. Allerdings ist die Sache mit den Anschlüssen noch etwas kompliziert.» Andere, wie die 17 Jahre alte Célia, wünschen sich, dass die Tram in den Abendstunden häufiger fährt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)