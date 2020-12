Trübe Aussichten für Luxemburgs Winterurlauber

«Viele luxemburgische Familien haben sich bereits damit abgefunden, dass Wintersport in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann», erzählt Eric Osch vom luxemburgischen Skiverband L'essentiel. Angesichts der nahenden Feiertage haben die Länder, in denen normalerweise viel Ski-Tourismus stattfindet, abschreckende Maßnahmen angekündigt.

«Frankreich will seine Ferienorte öffnen, die Skilifte sollen allerdings geschlossen bleiben,» sagt Eric Osch. Er glaubt, dass Frankreich die benötigten Kapazitäten der Krankenhäuser für Corona-Patienten zur Verfügung stellen möchte, statt Skiverletzte aufzunehmen – denn Ski-Unfälle sind keine Seltenheit. Dafür sollen laut Osch andere Aktivitäten im Schnee, wie Schneeschuhlaufen und Schlittenfahren, dort trotzdem weiter möglich sein. Auch in der Schweiz sind einige Resorts geöffnet. «Aber was nützt das einem Luxemburger, wenn er dort erstmal in Quarantäne muss?»

Hotels müssen bis Januar geschlossen bleiben

Wie Fernand Heinisch, Präsident des Verbandes luxemburgischer Reisebüros erzählt, gestaltet sich in Österreich die Lage ähnlich. Zusätzlich zu den Einreisebestimmungen denkt das Land darüber nach, seine Skipisten über die Festtage zu öffnen, «Hotels müssen allerdings bis mindestens Anfang Januar geschlossen bleiben», bemerkt er.

Laut Heinisch müssen Wintersportbegeisterte für diese Saison etwas Geduld mitbringen. «Sie müssen abwarten, welche Maßnahmen von den jeweiligen Ländern ergriffen werden. Letztendlich können wir, in Anbetracht der Lage, für nichts garantieren.»

(Séverine Goffin/L'essentiel)