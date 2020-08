Sind Riesenhornissen in Luxemburg unterwegs?

Ist die asiatische Riesenhornisse (Vespa mandarinia), die von Fachleuten als die größte der Welt angesehen wird, in Luxemburg, gelandet? Der L'essentiel-Leser Anton wurde am Freitagmorgen auf seiner Terrasse in Rammeldingen von einer über drei Zentimeter großen Hornisse überrascht: «Als ich dieses Insekt mit seinem charakteristischen Geräusch sah, hatte ich offensichtlich Angst, zumal ich allergisch auf Wespenstiche reagiere». Auf einem seiner Fotos zeigt sich, dass das Tier größer ist als eine Einkaufswagenmarke, die etwas mehr als zwei Zentimeter misst. «Die Hornisse war zwischen 4,5 und 5 Zentimeter groß», sagt Anton. Das deutet auf die asiatische Riesenhornisse hin, deren Königinnen 4,5 bis 5,5 Zentimeter groß werden, während die Arbeiterinnen 2,5 bis 4 Zentimeter messen können.

Ein anderer Leser hat gleich mehrere der extrem großen Insekten in Differdingen beobachtet. «Sie sind riesig und beeindruckend», sagt er. «Der Klang ihrer Flügel ist schrecklich. Es sind sehr nervöse Tiere, die gegen Wände und Fenster schlagen. Mit meiner Frau traue ich mich nicht, auf der Terrasse zu bleiben.»

Die Anwesenheit der asiatischen Riesenhornisse in Luxemburg wäre nicht so überraschend. Das Insekt, dass bisher nur auf dem asiatischen und amerikanischen Kontinent vorkommt, könne als blinder Passagier bei Warentransporten eingeschleppt werden, berichtete Le Monde vor einigen Monaten. Die riesige asiatische Hornisse wird von einigen «Killerhornisse» genannt. Sie greift hauptsächlich Bienenstöcke an und dezimiert Bienen, um ihre Larven zu ernähren, aber der Stich ist auch für den Menschen besonders schmerzhaft.

(L'essentiel)