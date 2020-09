Kameras in Differdingen fehlt rechtlicher Rahmen

Ende August wurde während der Visite des Ministers für inner Sicherheit, Henri Kox (déi Gréng), die Aktivierung der Kameras nahe des Park Gerlache und im Differdinger «Parking du Contournement» diskutiert. Die Bürgermeisterin, Christiane Brassel-Rausch (déi Gréng), wird noch sich allerdings noch etwas gedulden müssen: «Der rechtliche Rahmen fehlt», erklärt sie.

Kameras könnten nicht die einzige Lösung sein. «Das Problem ist vor allem das Gefühl der Unsicherheit», hieß es seitens der Bürgermeisterin. «Während wir auf die Aktivierung der Videoüberwachung und verstärkte Polizeipräsenz warten, werden wir Präventivmaßnahmen ausarbeiten und herausfinden, wie sich die Menschen fühlen», fügt sie hinzu.

Gesetzentwurf wurde im November vorgelegt

Was die Videoüberwachung im öffentlichen Raum angeht, so ist die Nationale Kommission für Datenschutz (CNPD) der Ansicht, dass der Schutz der Bürgerinteressen über dem Eigentumsschutz und der Nutzersicherheit steht.

Sie sind der Auffassung, dass «die Videoüberwachung durch Gemeinden in öffentlichen Räumen und an Orten für die öffentliche Sicherheit in einem spezifischen rechtlichen Rahmen festgehalten werden muss». Nur die Stadt Luxemburg hat Kameras, die von der Polizei über das Visupol-System gesteuert werden.

Der Gesetzentwurf zur Videoüberwachung wurde im November vorgelegt und «entspricht dem Gesetzgebungsverfahren», so das Ministerium für innere Sicherheit. Es bietet einen rechtlichen Rahmen für das Visupol-System, stellt allerdings keinen «spezifischen Rechtsrahmen für die Installation von Kameras, die von Gemeinden betrieben werden».

(Marion Mellinger/L'essentiel)