Luxemburg will Corona-​​Medikament bestellen

Während Impfstoffe gegen Sars-Cov-2 in Rekordzeit entwickelt wurden, tut sich die Medikamentenforschung schwer damit, ein wirksames Mittel gegen Covid-19 zu finden. Das Großherzogtum verhandelt nun aber auf EU-Ebene über den Erwerb des Corona-Medikaments «Regn Cov-2». Hinter dem Antikörper-Cocktail stehen der Schweizer Pharmakonzern Roche und die US-Firma Regeneron. «Die Vertragsbedingungen, einschließlich des Preises des Produkts, sind in diesem Stadium des Verfahrens vertraulich», wie die Division Pharmacie et Médicaments der Gesundheitsbehörde auf Anfrage von L'essentiel mitteilt.

Medikament «Veklury»



Das Großherzogtum hat nach Behördenangabe bereits einen Vertrag mit dem US-Pharmaunternehmen Gilead Sciences über die Lieferung des Medikaments «Veklury», einem antiviralen Medikament, das zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt wird und auf EU-Ebene zugelassen ist. Mehr als 100 Fläschchen des Präparats sind in Luxemburg für die Behandlung von Menschen mit Lungenentzündung, die eine Sauerstoffergänzung benötigen, verfügbar.

Das Corona-Medikament besteht aus den sogenannten monoklonalen Antikörpern Casirivimab und Imdevimab. Um einen Effekt zu erzielen, muss das Medikament in einem frühen Stadium der Erkrankung verabreicht werden. Gemäß einer Studie verringert das Mittel das Risiko von Symptomen um 81 Prozent. Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle könne das Medikament um 70 Prozent drücken. Bei Patienten mit symptomatischer Infektion seien die Symptome im Durchschnitt innerhalb einer Woche abgeklungen, verglichen mit drei Wochen in der Placebo-Gruppe. Unerwartete ernste Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten.

« Vielversprechende Therapie für Patienten mit Vorerkrankung »

Der zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde Ema hatte Ende Februar grünes Licht für den Einsatz bei Covid-19-Patienten gegeben, die ein hohes Risiko haben, dass sich ihr Zustand ernsthaft verschlechtert – etwa Krebspatienten. «Dies ist eine vielversprechende Therapie für Patienten mit bestimmten Vorerkrankungen. Das Mittel bindet das Sars-Cov-2-Spike-Protein und verhindert so, dass das Virus in menschliche Zellen eindringen und diese infizieren kann», erklärt die Luxemburger Gesundheitsbehörde.

Deutschland hat bereits 200.000 «Regn Cov-2»-Dosen gekauft. Die Bundesregierung zahlte dafür 400 Millionen Euro, also 2000 Euro pro Einheit. «Das Medikament wirkt wie eine passive Impfung. Die Gabe dieser Antikörper kann Risikopatienten in der Frühphase helfen, dass ein schwerer Verlauf verhindert wird», sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)