Luxemburgs Gamer finden endlich eine Heimat

Der Weg von der Idee bis zur Eröffnung war nicht einfach. Es dauerte so lang wie ein Abenteuer in Dungeons and Dragons. Nicolas Bouscarat und François Contessi eröffneten Anfang Juni das «Respawn», ein Café für «Geeks aller Art». Alles begann mit einem Burn-out: «Ich habe mir gesagt, dass ich etwas finden muss, das besser zu meinen Werten passt», berichtet der Nicolas Bouscarat, der früher als IT-Entwickler in der Finanzbranche tätig war. Die Idee des Ortes nahm Gestalt an. Seine Idee teilte der 34-Jährige mit François Contessi. Er hatte den 43-Jährigen bei einem Turnier in Belgien kennen gelernt. Der war davon begeistert.

Für Bouscarat war es das Treffen, das das Projekt in die Tat umsetzte. «Ich hatte das Gebäude gesehen, aber es war nichts drin. Der Besitzer dachte sogar darüber nach, es in einen Parkplatz umwandeln», erklärt der junge Mann. Mit seiner Erfahrung im Baugewerbe, in dem er als Freiberufler tätig ist, erkannte François Contessi das Potenzial des zweistöckigen, 400 Quadratmeter großen Gebäudes in der Rue du Fort-Neipperg. Dazu noch direkt neben dem Bahnhof gelegen. «Wir haben die Chance ergriffen, und das zu diesem Preis!», sagt er. Der Ruf der Straße sei letztlich kein Hindernis, bisher laufe es gut und die Straße werde sich verändern und verbessern, berichten die Geschäftspartner.

«Die Atmosphäre, die wir sehen wollen»

Die Männer machen sich ans Werk, ihr Ziel die Eröffnung im Jahr 2020. Nicolas und François haben ihre Arbeit aufgegeben, da schlägt der erste Corona-Lockdown ein. Sie nutzten die Gelegenheit, um die Einrichtung zu optimieren. Mitte März 2021 war alles fertig, aber eine erneute Schließung des Gastgewerbes verschob den Start. Am 1. Juni 2021 konnte es schließlich endlich losgehen. In der Zwischenzeit mussten die Macher eine Finanzierung auf die Beine stellen, um die Arbeiten zu bezahlen und Ausrüstung anschaffen zu können. Zusätzlich zum Startkapital der Gründer gibt es inzwischen neun Investoren bei Respawn. Darunter sind Familienmitglieder aber auch Mitglieder der Geek-Community, einer von ihnen ist sogar Stammkunde. Der Eigentümer der Immobilie gewährte den Gründern einen Mietaufschub.

Die Cocktails werden in Fläschchen serviert, die wie Lebenselixiere in Videospielen aussehen.

«Wir wollten einen Ort bieten, an dem Gamer Leute finden können, die dieselbe Leidenschaft teilen», sagt Bouscarat mit einem Lächeln, einen solchen habe es bislang in Luxemburg nicht gegeben. «Die Gemeinde ist sehr aufgeschlossen, wir haben ein sehr gutes Feedback. Respawn ist in verschiedenen Stilen eingerichtet», meint er. Rollen und Brettspiel-Enthusiasten finden maßgefertigte Tische. Konsolen-Fans haben einen eigenen Sofa-Bereich mit den neusten Spielen und aktueller Hardware, damit sie sich wie zuhause fühlen können. Außerdem laden Arcade-Automaten mit Retro-Spielen die Nostalgiker zum Zocken ein und vieles mehr.

Der Raum im Obergeschoss ist Schauplatz von Gaming-Turnieren

Ein Ort, der die «Community zusammenbringen» soll. Auf einer Tafel am Eingang kann man Spielpartner finden, egal ob für Tekken, Burger Quizz oder Dungeons and Dragons. «Wir haben Gruppen von Kunden, die sich treffen, Spielgruppen bilden und zusammen lachen. Das ist die Atmosphäre, die wir sehen und hören wollen», sagt Nicolas Bouscarat. Die Gründer rechnen damit, dass ihre Bar noch etwas Zeit brauche, um sich zu etablieren. Doch dank der Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb der Geek-Community verbreite sich die Botschaft schon ganz gut. So bereuen die beiden Inhaber keine Sekunde ihre Entscheidung für ihr neues Leben. «Wir verbinden Leidenschaft und Arbeit und blicken recht optimistisch in die Zukunft.»

(JW/L'essentiel)