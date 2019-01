Jordan Lima ist zurück in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jordan Lima, der Mann der sich während seines Heimatsurlaubs auf den Kapverden schwer im Meer verletzt hatte, ist zurück in Luxemburg.

Der Learjet, der speziell für medizinische Notfälle ausgerüstet ist, landete in der Nacht auf Freitag gegen 0.45 Uhr auf dem Flughafen Findel. Der Flug war riskant, da sich Jordan am Rückenmark verletzt hatte. Wir sind froh, dass er sicher im Großherzogtum gelandet ist», sagt Fabio Secci, Direktor der Medizinischen Zusatzkasse (CMCM), der an der Rückführung des 22-Jährigen beteiligt war.

Lima wurde sofort von einem Ärzteteam des Robert-Schuman-Krankenhauses in Empfang genommen und behandelt. «Nun ist er in den Händen von Dr. Fries, ein renommierter Neurochirurg. Zu seinem Zustand kann ich wegen der ärztlichen Schweigepflicht nichts sagen», erklärt Secci.

(Gaël Padiou/L'essentiel)