Symptomlose entwickeln zu wenig Antikörper

Kann man, wenn man das Coronavirus hatte, auf sämtliche Hygiene-Maßnahmen verzichten?

Dr. Trung Nguyen: Nein, das geht nicht. Fast 80 Prozent der positiv getesteten Personen, die keine oder kaum Symptome hatten, haben keine oder nur wenige Antikörper. Sie können sich und andere also wieder anstecken, wenn sie die Maßnahmen nicht beachten. Nur Patienten, die eine schwere Form der Krankheit entwickelt haben, haben resistente Antikörper. Aber auch hier sind 20 Prozent weiterhin nicht geschützt. Nach heutigem Kenntnisstand besteht die Hoffnung, dass Patienten mit resistenten Antikörpern mindestens zwei Jahre lang geschützt bleiben.

Was ist mit dem Impfstoff?

Er schützt zu 95 Prozent vor Symptomen, wenn man beide Dosen bekommen hat. Außerdem dauert es zehn bis 15 Tage, um die Wirkung der ersten Dosis zu sehen, die bereits zu 80 Prozent schützt. Wir wissen jedoch noch nicht, inwieweit das Virus weiter übertragen wird, wenn man geimpft ist.

Wann werden wir die Auswirkungen der Impfung sehen?

Sobald die am meisten gefährdeten Personen und das Pflegepersonal geimpft sind, dauert es etwa zwei Monate, bis ein signifikanter Rückgang der Krankenhauseinweisungen und der Sterblichkeit zu beobachten ist. Allerdings kommen diese Leute sowieso nicht viel nach draußen, sie sind also nicht diejenigen, die das Virus verbreiten.

Was ist nötig, um die Ausbreitung deutlich zu reduzieren?

Sobald 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, werden wir die ersten Anzeichen sehen. Um einen signifikanten Effekt zu erzielen, müssen wir eine Abdeckung von 70 Prozent erreichen.

Wann scheint die Rückkehr zu einem normalen Leben realistisch?

Wenn die Öffentlichkeit an der Impfung teilnimmt und die Einschränkungen weiterhin einhält, sollten wir in diesem Sommer in der Lage sein, die Maßnahmen wirklich flexibel zu gestalten. Zumal das Virus bei Wärme weniger zirkuliert.

