Ehepaar in Haus von den Fluten eingeschlossen

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend einem Ehepaar in Reisdorf zu Hilfe kommen, dessen Haus vollständig von den Fluten der Sauer umgeben war. Das Paar konnte das Haus nicht ohne Hilfe verlassen. Beide wurden mit einem Boot durch Einsatzkräfte des CIS Reisdorf und anderen Feuerwehren der Ostregion evakuiert.

Die Hochwasser-Lage in Luxemburg hat sich derweil am Mittwochmorgen leicht entspannt. Zum ersten Mal seit Tagen sinken die Pegel der meisten Flüsse wieder, wie der Website des Umweltministeriums zu entnehmen ist. Lediglich an der Mosel steigen die Pegel weiter, der Scheitelpunkt wird in der kommenden Nacht erwartet.

(L'essentiel)