Mosel-​​Hochwasser geht allmählich zurück

An der Mosel hat sich die Hochwasserlage in der Nacht auf Montag entspannt. Der Pegel in Remich zeigte am frühen Montagmorgen einen vorläufigen Höchststand von 5,83 Metern, in Wasserbillig war das Hochwasser um 7.15 Uhr bereits leicht gesunken. In Stadtbredimus wurde um 1.15 Uhr morgens ein Höchstwert von 6,94 Metern erreicht – knapp unter der Vorwarnstufe. Bis 7 Uhr ging der Pegel dort um fünf Zentimeter zurück.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Glaubt man den Wetterexperten, dann soll sich die die Lage an den Flüssen bis Dienstag beruhigt haben. Bis Mittwoch werden keine bedeutenden Regenfälle erwartet. Entlang der gesamten Mosel gab es in den vergangenen Tagen teilweise Überflutungen, Straßen und Keller standen unter Wasser. In Remich waren die Moseluferstraße und die Place Kons überflutet. Entlang der Route du Vin behinderten Überschwemmungen den Verkehr. Die steigenden Wasserstände trafen auch den Schiffsverkehr.

Hochwasser in Stadtbredimus am Samstag, 6. Januar:





(L'essentiel)