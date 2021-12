Alte Luxemburger Tradition bekommt neues Leben

Im Dezember 1944 und im Januar 1945 tobten der Zweite Weltkrieg im Norden Luxemburgs besonders heftig. Die Wehrmacht ging im Zuge ihrer Ardennenoffensive überraschend gegen die Alliierten zum Angriff über. Für die USA war es die größte Landschlacht des Zweiten Weltkrieges, etwa 20.000 Tote machten sie für die US Army auch zur blutigsten.

Letztendlich konnten die Amerikaner aber den strategisch wichtigen Sieg davontragen, der ihnen den Hafen von Antwerpen und damit den Nachschub sicherte. Die Landschaften und Gemeinden waren «so schrecklich verwüstet», wie Romain Wester, Bürgermeister der Gemeinde Parc Hosingen sagt. Er will in diesem Jahr eine alte Tradition wieder aufleben lassen und der amerikanischen Botschaft in Luxemburg zu Weihnachten einen Christbaum schenken. Der Brauch war vor rund 25 Jahren eingeführt worden, ist dann aber etwas in Vergessenheit geraten.

Zehn Tage vor dem Weihnachtsfest schmückt nun also wieder ein Tannenbaum die Eingangshalle der Residenz des Botschafters. Er wurde im Wald bei Hoscheid gefällt und anschließend an den Boulevard Servais in der Hauptstadt geliefert. «Das ist ein authentisches und aufrichtiges Symbol der starken historischen Beziehung mit der Gemeinde Parc Hosingen. 77 Jahre nach der Ardennenschlacht verkörpert der Baum die militärische Vergangenheit zwischen den Vereinigten Staaten und Luxemburg», sagt der Botschafter. Romain Wester betonte hingegen «die unerschütterliche Dankbarkeit gegenüber unseren amerikanischen Befreiern in dieser Weihnachtszeit.

