Das Handwerk «hält sich in der Krise ziemlich gut»

Tom Oberweis, Präsident der Handwerkskammer, stand den Handwerkern zu Beginn der Coronakrise zur Seite, «als sie unter Tränen die Hotline angerufen haben, weil sie dachten, sie würden alles verlieren». Gestern aber hat er die Eckdaten des vergangenen Jahres 2020 präsentiert: Die Bilanz und ein gegensätzlicher Ausblick.

Demnach «hält sich das Handwerk in der Krise ziemlich gut», sagt Tom Wirion, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. «Trotz Corona sind im Jahr 2020 Unternehmen gegründet (+253) und Arbeitsplätze geschaffen worden (+1.500)», sagte Wirion. Dies sei zwar viel weniger als in den Vorjahren, aber die Branche wachse. Mittlerweile gebe es demnach mehr als 8000 Handwerksbetriebe im Großherzogtum mit beinahe 100.000 Mitarbeitern. «Das Handwerk ist und wird auch in den kommenden Jahren der größte Arbeitgeber in Luxemburg bleiben», sagte Wirion.

«Wir haben trotz Krisenjahr einen Zuwachs von drei Prozent»

Auch Mittelstandsminister Lex Delles schien mit den Ergebnissen zufrieden – vor allem angesichts der Umstände und Schwierigkeiten, denen auch die Handwerksbetriebe konfrontiert waren. «Wir verzeichnen einen Zuwachs von drei Prozent bei der Zahl der Unternehmen und der Beschäftigten – und das in einem Jahr der Krise. Das zeigt auch, dass das Handwerk eine starke Säule der Wirtschaft ist.»

Den Grund für ein starkes Handwerk sieht Tom Wirion in der soliden Ausbildung von Unternehmern. «Um in den Beruf einzusteigen, braucht man einen gewissen Hintergrund. Diese Unternehmen haben eine gewisse Basis und viele von ihnen hatten Reserven», sagte er, «das ist wertvoll, denn staatliche Unterstützung allein und über einen langen Zeitraum hinweg, ist kompliziert. Sie hat den Unternehmen geholfen, die Zeit zu überstehen.» Dies hätte sich bereits in der Krise 2008 gezeigt. «Das ist beruhigend».

(Frédéric Lambert/ L’essentiel )