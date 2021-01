Luxemburg bleibt bei den Alltagsmasken

Österreich führt die FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Verkehr ein, die Deutsche Bahn denkt darüber nach. In Luxemburg empfiehlt das Verkehrsministerium FFP1- oder FFP2-Masken in Bus und Bahn zu tragen, schreibt sie aber nicht vor. Das Bildungsministerium will die Luxemburger Lehrer mit den partikelfiltrierenden Masken versorgen. Reicht der herkömmliche Mund-Nasen-Schutz hierzulande also bald nicht mehr aus?

«FFP2-Masken bieten einen höheren Schutz, insbesondere jene ohne Ventil. Angesichts der ansteckenderen britischen Corona-Variante können ein paar Prozent mehr Wirksamkeit den Unterschied machen. Mittlerweile sind sie auch wieder relativ einfach zu bekommen», erklärt Paul Wilmes von der Covid-Task-Force.

«Eine falsch getragene Maske macht jeden Nutzen zunichte»

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, dass «in Ermangelung wissenschaftlicher Belege FFP2-Masken nicht für alltägliche Aktivitäten empfohlen werden». Einfache Stoffmasken könnten weiterhin von gesunden Menschen, die keine Symptome aufweisen, verwendet werden. «Sie bleiben empfohlen», so das Ministerium.

Zudem würden FFP2-Masken, die prinzipiell im Gesundheitssystem zum Einsatz kommen, eine zusätzliche Atemanstrengung erfordern. «Menschen, die sie tragen, müssen in der Lage sein, diese Unannehmlichkeiten zu tolerieren. Denn eine falsch getragene Maske macht jeden Nutzen zunichte», so das Ministerium, das auch ihren Einsatz in den Schulen als «nicht notwendig» bezeichnet.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)