Die Chamber ist für Max Hengel «eine große Ehre»

In der CSV Fraktion der Chamber steht ein Wechsel bevor: Nachdem Françoise Hetto-Gaasch seinen Rücktritt bekanntgegeben und mit einem «anderen Lebensprojekt für das nächste Jahr» begründet hat, ist klar: Max Hengel wird ab Januar 2022 ihren Platz in der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums einnehmen. Für die 61-jährige Hetto-Gaasch sei die Wahl eine klassische «Win-Win-Situation» zumal es für die CSV auch eine Chance sei sich zu verjüngen.

Die Entscheidung wird ab Januar 2022 wirksam, bestätigte Martine Hansen, Co-Vorsitzende der Fraktion. Für Max Hengel, der bei den Parlamentswahlen 2018 für die CSV im Wahlkreis Ost den vierten Platz belegte, ist es «eine große Ehre, in dieses Haus einzuziehen», sagte der 44-Jährige gegenüber L'essentiel. Als parlamentarischer Mitarbeiter kenne er die Mechanismen in der Abgeordnetenkammer, erklärt der ehemalige Bürgermeister und mittlerweile Schöffe von Wormeldingen. Dieses Amt will er auch behalten: «Für eine Gemeinde wie die unsere, mit etwas mehr als 3000 Einwohnern, ist es wichtig, jemanden zu haben, der der Kammer oder der Regierung nahe steht», sagt Hengel.

Ab Januar 2022 will sich Max Hengel dann den Themen widmen, an denen er bereits als Mitarbeiter mitgewirkt hat. «Ich interessiere mich für Gesundheit, Mobilität und öffentliche Arbeiten», sagt Hengels. Als Vater zweier Kinder im Alter von neun und zehn Jahren, zählt er aber auch Themen wie Jugend und Schule zu seinen Interessensgebieten. Allerdings ist er davon überzeugt, dass es «nie auf eine einzelne Person ankommt, sondern auf ein Kollektiv, in dem jeder seine Kompetenzen in verschiedenen Bereichen hat».

(jg/L'essentiel)