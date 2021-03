Attert nach Brand in Biogasanlage verschmutzt

Wegen eines Brands in einer Biogasanlage ist die Attert verschmutzt worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwochnachmittag mit. Durch den Sickerbrand in der Anlage im belgischen Grendel, nahe der luxemburgischen Grenze, sei «eine erhebliche Menge Biomassenabwasser» bei Obercolpach in den Fluss geraten.

Der CGDIS sowie ein Polizeihelikopter seien vor Ort gewesen, das Wasserwirtschaftsamt habe Wasser- und Bodenproben gesammelt.

(mei/L'essentiel)