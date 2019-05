Autobrandstifter flüchtet mit Klappmesser

Am Dienstag wurde der Polizei ein Zwischenfall in Wiltz gemeldet, bei dem ein Mann zunächst ein Auto in Brand gesetzt und sich dann mit einem Klappmesser in der Hand in die Richtung des Stadtzentrums von Wiltz bewegt haben soll.

Vor Ort konnten die Beamten den vermeintlichen Brandstifter stoppen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein hoher Sachschaden an zwei Fahrzeugen festgestellt, Verletzte gab es keine. Der Mann wurde am Mittwochmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der seine Überführung in die Strafvollzugsanstalt in Schrassig anordnete.

(fj/L'essentiel)