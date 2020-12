Météolux warnt vor Sturm und Schneefall

Wie von Meteolux vorhergesagt, hat es am Sonntagmorgen an einigen Orten in Luxemburg wieder geschneit. Die Wetterstation hat das Land auf gelben Alarm für starke Winde im ganzen Land und Schneefall im Norden bis Sonntagabend gesetzt.

Die Windböen können im Großherzogtum demnach zwischen 65 und 75 Stundenkilometer erreichen. Im Norden des Landes können bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. Meteolux rät Autofahrern außerdem zur Vorsicht: Die Straßen dürften aufgrund der Wetterbedingungen glatt sein.

(L'essentiel)