«Mit einer Pflicht schaffen wir Furcht»

Luxemburgs Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hält wenig von einer Impfpflicht für Pflegekräfte. Es sei nicht ratsam, eine solche einzuführen, sagte Lenert am Dienstag auf einer Pressekonferenz, auf der es um die Ergebnisse der Expertenkommission um Jeannot Waringo zu den Corona-Clustern in den Alters- und Pflegeheimen ging. Am Montag kündigten Frankreich und Griechenland eine entsprechende Impfpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitswesens an. In Italien, wo es bereits seit einigen Wochen eine entsprechende Verpflichtung gibt, haben nach Regierungsangaben bereits 97 Prozent der Pflegekräfte mindestens eine Dosis erhalten.

«Das ist ein Thema, das wir seit Monaten beobachten», sagte die Ministerin. «Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir mit der Verpflichtung nichts erreichen, sondern Ängste schüren», erklärte Lenert, die eher auf Aufklärung setzen will. «Mit der aktuellen Kampagne werden wir Ergebnisse erzielen. Die Leute melden sich noch an, wir dürfen keinen Druck ausüben», ergänzte die Gesundheitsministerin, die gemeinsam mit ihrer Kabinettskollegin Corinne Cahen vor die Presse trat. «Wir müssen die Menschen aufklären, die Kampagne wird diesen Sommer fortgesetzt, wir geben den Menschen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.»

«Achillesferse»

Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums, die L'essentiel vorliegen, sind derzeit 72,8 Prozent der Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Bei den Apothekern steigt der Anteil auf 83,8 Prozent. Bei den Mitarbeitern in den Pflegediensten fällt die Quote auf 51,78 Prozent und bei den Mitarbeitenden von Pflegeeinrichtungen liegt sie bei 60,4 Prozent. «Ungeimpftes Pflegepersonal ist eine Achillesferse», räumt Paulette Lenert ein. Doch auch andere Besucher könnten das Virus in die Heime tragen, man dürfe nicht außer Acht lassen, dass sich die meisten Menschen im privaten Bereich infizierten. «Wenn sich alle an die Regeln halten, wird sich das Problem in Grenzen halten.»

Die Frage einer Impfpflicht für Mitarbeitende des Gesundheitswesens soll im Sommer jedenfalls innerhalb der Regierung diskutiert werden. Luxemburgs Gesundheitsministerin jedenfalls sehe gespannt dem Meinungsaustausch mit den französischen Behörden und den Parlamentsdebatten entgegen. Ihrer Meinung nach bedürfe es einer Menge Aufklärung über die Debatte, ehe man zu schnelle Entscheidungen treffe.

(JW/L'essentiel)