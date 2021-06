«Das Niveau der Kinder ist besser geworden»

Das Wetter ist warm und die aktuellen Corona-Maßnahmen erlauben es Kindern endlich wieder auch außerschulisch gemeinsam aktiv zu sein. So haben am Dienstagnachmittag 36 Schulkinder zwischen neun und zwölf Jahren am «Vëlosdag» auf dem Gelände des Bikeparks in Zessingen in Luxemburg-Stadt teilgenommen.

Dank der Unterstützung des luxemburgischen Radsportverbands (FSCL), des SCRIPT (Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques) und des Radsportclubs La Pédale Muhlenbach konnten die Kinder, aufgeteilt in fünf Gruppen, an fünf abwechslungsreichen Workshops von jeweils 20 Minuten Dauer teilnehmen. Ziel war es, die Radel-Skills der Kinder zu verbessern.

Die Lehrerin und Radsportmeisterin Suzie Godard betreute die verschiedenen Gruppen. «Das Wetter ist großartig. Es ist wunderbar, die Kinder haben eine Menge Spaß», sagte sie. Die Kinder machten ihrer nach ihrer Einschätzung auf den Rädern eine gute Figur: «Es sieht so aus, als hätten sie die Zeit gut genutzt, um mit ihren Eltern in der Natur Fahrrad zu fahren», mutmaßt sie. «Ich sehe nur glückliche Kinder und das macht mich extrem glücklich. Das durchschnittliche Niveau der Kinder hat sich wirklich verbessert.»

(fl/L'essentiel)