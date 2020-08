De Robertis wegen Exhibitionismus verurteilt

Die französisch-luxemburgische Performance-Künstlerin Deborah de Robertis wurde am Donnerstag in Tarbes zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verurteilt, weil sie sich 2018 während einer ihrer Performances vor der Grotte von Lourdes nackt gezeigt hatte. «Wir werden in Berufung gehen», reagierte ihre Anwältin Marie Dosé sofort und betonte, dass dies «die erste strafrechtliche Verurteilung» ihrer Mandantin sei.

Die 36-jährige Künstlerin wurde nach ähnlichen Aufführungen mehrmals freigelassen, auch 2017, nachdem sie ihr Geschlecht im Louvre vor der Mona Lisa gezeigt hatte. Am 31. August 2018 hatte sie sich am Eingang der Grotte des Heiligtums, wo Bernadette Soubirous nach katholischer Überlieferung 1858 die Jungfrau Maria erschien, nackt ausgezogen, die Hände verbunden und den Kopf mit einem blauen Schleier bedeckt. Leute hatten eingegriffen, um ihre Nacktheit zu bedecken und die Polizei gerufen.

« Die Strafgerichte sind nicht dazu da, zu entscheiden, wer ein Künstler ist und wer nicht. »

Dann hatte die Wallfahrtsstätte Beschwerde eingereicht, in der sie die Performance als «einen Akt des Exhibitionismus, der die anwesenden Gläubigen schockierte», verurteilte und einen «angeblich künstlerischen» Ansatz anprangerte. «Die Strafgerichte sind nicht dazu da, zu entscheiden, wer ein Künstler ist und wer nicht. Das Recht auf freie Meinungsäußerung sollte keinen unverhältnismäßigen Eingriffen unterworfen werden», sagte die Anwältin und wiederholte die Bedingungen ihres Plädoyers vom 26. Juni bei einer Anhörung vor dem Strafgericht Tarbes. Die Künstlerin erklärte, dass ihre Performance Marie und Marie-Madeleine in einem Körper vereinen sollte: «Es gäbe nicht eine Mutter auf der einen Seite und eine Prostituierte auf der anderen», sagte sie.

Deborah de Robertis wurde bereits mehrmals wegen sexueller Zurschaustellung vor Gericht gestellt. In den Jahren 2014 und 2016 war die Performance-Künstlerin wegen zwei Nacktaktionen im Musée d'Orsay ermahnt worden, bei denen sie die Gemälde «L'origine du monde» von Gustave Courbet und «Olympia» von Édouard Manet nachgestellt hatte.

