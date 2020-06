CFL-​​Bahnhöfe werden bis Ende des Jahres digital

Ein neues digitales System, dass die CFL-Fahrgäste mit Echtzeit-Informationen versorgt, wird derzeit an den Bahnhöfen des Landes nach und nach installiert, wie die Bahngesellschaft bestätigt. Das System namens AURIS ist bereits in «50 Prozent der 68 Bahnhöfe und Haltestellen» installiert. Schon jetzt können «81 Prozent der Kunden» von der neuen Technik profitieren, so eine Unternehmenssprecherin.

AURIS liefert Informationen über Fahrpläne, die Gleise, an denen die Züge ankommen, die weiteren Haltepunkte und eventuelle Verspätungen. Das Ziel der CFL ist es, bis «Ende 2020» alle Stationen mit der neuen Technik ausgerüstet zu haben.

(jg/L'essentiel)