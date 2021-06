Grenzgänger lag 63 Tage lang im Corona-​​Koma

In einem kleinen Haus in Crusnes, auf der französischen Seite, ein paar Kilometer von Esch/Alzette entfernt, wohnt Fabrice Eusani. Als er die Tür für ein Gespräch mit L'essentiel öffnet, können wir unter seiner Maske ein Lächeln erkennen. Seine Geschichte gleicht einem Wunder, sagen die Ärzte des CHEM in Esch/Alzette. Noch vor wenigen Monaten hatten sie seine Angehörigen auf das Schlimmste vorbereitet.

Der sportliche und gesunde 52-jährige Busfahrer erlebte im November 2020, wie sich sein Leben durch Corona komplett veränderte. Er glaubt, dass er sich in der Notaufnahme eines französischen Krankenhauses angesteckt habe, wo er wegen eines Schwindelproblems wartete. «Es war ein Dienstag und danach habe ich mein Haus nicht mehr verlassen. Eine Woche später fing ich an zu husten und Fieber zu bekommen», sagt er. Wo er sich angesteckt hatte, war zu diesem Zeitpunkt letztlich egal: Eusani sei sich sicher gewesen, dass die Krankheit vorübergehend sein würde. Doch am folgenden Wochenende habe sich sein Zustand verschlechtert. Die Atembeschwerden seien größer geworden und die Unruhe gestiegen. Am Montag kam er ins CHEM.

« Ganz plötzlich konnte ich nicht mehr atmen »

«Auf dem ersten Röntgenbild der Lunge hatte ich überall Flecken, ich entwickelte eine Thrombose und eine Lungenembolie...», erzählt er. Die erste Nacht auf der Intensivstation sei gut verlaufen, aber am nächsten Tag habe sich sein Zustand innerhalb kürzester Zeit verschlechtert. «Ich sprach mit den Ärzten, und ganz plötzlich konnte ich nicht mehr atmen, ich war am Ersticken.» Schließlich sei er ins künstliche Koma versetzt worden, um intubiert zu werden. Das war am 10. November 2020 – erst am 15. Januar sollte Eusani wieder aufwachen.

Kurz vor Weihnachten hätten die Ärzte angedeutet, dass es «ein Wunder» brauchen würde, damit er durchkomme. 63 Tage Koma, so lange wurde im CHEM in den Jahren 2020 und 2021 bisher noch kein Patient unter diesen Bedingungen betreut. Von dieser Zeit erinnere sich Fabrice Eusani nur an «seltsame, verworrene» Albträume. Sein Körper schlief, er fühlte nichts, aber sein Gehirn nahm das Leiden wahr. Als er am 15. Januar die Augen öffnete, habe er gedacht, er habe «gut geschlafen».

« Du wachst auf, aber du bist nicht mehr derselbe Mann »

Erleichterung für seine Familie, aber für Fabrice begann die Arbeit jetzt erst so richtig, auch auf psychischer Ebene. «Ich fing an, vor allem Angst zu haben, davor, wieder krank zu werden. Ich war zehnmal sensibler. Wenn ich einen Vogel auf dem Fenster landen sah, fing ich an zu weinen... Man wacht auf, aber man ist nicht mehr derselbe Mann. Du kannst den Kopf und deine Hände kaum noch bewegen. Warum bewegt es sich nichts? Alles ist anders.»

Die emotionale Belastung ist vielleicht noch schwieriger zu ertragen als die körperlichen Einschränkungen. «Wenn ich schlafe, vergesse ich es, aber morgens ist die Realität zurück», erklärt Fabrice, der erst am 28. Mai nach einem Aufenthalt in einem Reha-Zentrum nach Hause zurückgekehrt ist. Heute wird der 52-Jährige psychologisch betreut und profitiert von drei halbtägigen Reha-Maßnahmen pro Woche. Er leidet unter einer schweren Neuropathie in beiden Füßen, einem Sensibilitätsverlust in den Fingern und hat nur noch 65 Prozent seiner Lungenkapazität.

Sein Ziel ist klar: So weit wie möglich wieder der Mensch zu werden, der er war. Nicht viermal zu stoppen, um den ersten Stock seines Hauses zu erreichen. «Ich hatte keine Veranlagung, einen schweren Verlauf zu haben, ich möchte das Bewusstsein schärfen», sagt er. Besonders dankbar sei er den Pflegern, die sich um ihn gekümmert haben. Er kenne immer noch alle ihre Namen.

(nc/L'essentiel)