Luxemburg rüstet sich für den Terror-​​Ernstfall

Schüsse und Explosionen fordern in der Rockhal viele Tote und Verletzte. Die Überlebenden werden zu Geiseln. Das ist in knapper Form das Szenario, für das am kommenden Samstag in der Veranstaltungshalle in Esch/Belval trainiert wird.

Mehr als 1000 Menschen werden an der Übung teilnehmen, die gemeinsam vom «Haut-Commissariat à la Protection Nationale», der Police Grand-Ducale, den Rettungsdiensten, dem Escher Krankenhaus Émile-Mayrisch, der Staatsanwaltschaft und dem Lyzeum für Gesundheitsberufe durchgeführt wird. Darüber hinaus sind auch Rettungsdienste aus Lothringen und Belgien an der Aktion beteiligt.

Einige Straßen werden gesperrt

Die Übung soll zeigen, ob Luxemburg für den Ernstfall gewappnet ist. «So haben alle Beteiligten die Möglichkeit, den nationalen Plan gegen Terror umzusetzen», erklärt das Staatsministerium. Auf dem Prüfstand stehen auch die Befehlskette vor Ort, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Diensten, die Betreuung der Opfer und die Evakuierung von Verwundeten.

Auch wenn sich die Übung nicht auf den benachbarten Handel auswirken soll, müssen Verkehrsteilnehmer am Samstag mit Komplikationen rechnen: Mehrere Straßen werden zeitweise zwischen 7 bis 20 Uhr gesperrt, darunter die Avenue des Hauts-Fourneaux, die Avenue des Sidérurgistes, die Avenue de la Fonte sowie die Avenue du Rock'n'Roll.

