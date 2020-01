Mobile Blitzer bringen dem Staat mehr Geld

Die Anzahl der Temposünder ist in Luxemburg stark gestiegen – von 255.000 im Jahr 2016 auf 282.000 im vergangenem Jahr. Ein Anstieg, der mit der Zunahme der Geschwindigkeitskontrollen und vor allem mit dem vermehrten Einsatz von mobilen Blitzern vom Typ «Enforcement Trailer» verbunden ist, wie die Polizei L'essentiel gegenüber erklärt. «Im Dezember 2017 wurde der erste Blitzer-Anhänger eingesetzt. Zwei Jahre später wurde der zweite dieser Art aufgestellt», erklärt Frank Stoltz, Sprecher der Großherzoglichen Polizei. Dadurch lässt sich unter anderem der Anstieg der Zahl der Temposünder für das Jahr 2019 erklären.

Wer sind die Temposünder?



Autofahrer mit Luxemburger Kennzeichen wurden im Jahr 2019 am häufigsten geblitzt (157.000). Es folgen die Franzosen (41.000), die Belgier (34.000), die Deutschen (18.000) und die Holländer (17.000).

Laut Stoltz habe dieser Typ von Radargeräten die Zahlen erheblich erhöht. Allein die zwei Blitzeranhänger sorgten für ein Viertel (58.000) der Strafzettel, die 2019 wegen überhöhter Geschwindigkeit ausgestellt wurden. Das entspricht im Durchschnitt etwa 29.000 pro Radargerät. «Diese mobile Blitzer waren im Sommer immer wieder entlang der beliebtesten Motorradstrecken im Einsatz», sagt Stoltz. Dadurch konnten insgesamt 41.000 Temposünder geschnappt werden.

Das ist so viel wie das aktivste stationäre Radargerät an der B7 in der Gemeinde Schieren. Insgesamt 41.000 Mal – mehr als 112 Mal pro Tag – löste das Gerät aus. Das ist mehr als der stationäre Blitzer an der A4 in Merl (34.000). Auf dem 3. und 4. Platz der aktivsten Blitzer stehen Lipperscheid (22.000) und Lallingen (20.000). Damit lösten die stationären Geräte weniger oft aus als noch im Vorjahr. Vor zwei Jahren gab es 208.000 Strafzettel. 2019 ging diese Zahl auf 183.000 zurück.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)