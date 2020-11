Gesetz zur Datennutzung nimmt Gestalt an

Luxemburgs Verwaltung soll einen klaren Rechtsrahmen für den Umgang mit den Daten der Bürger bekommen. Damit solle die Prüfung der charakterlichen Eignung von Antragsstellern im Verwaltungsverfahren nachvollziehbarer werden, sagte Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) am Mittwoch bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes. Der Umgang mit diesen Daten hatte im vergangenen Jahr zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition geführt. Bei dem neuen Entwurf gehe es darum, den Schutz der Grundrechte der Bürger zu stärken, erläuterte Tanson die Intention hinter dem Gesetz.

Die Charakterprüfung erfolge künftig in drei Intensitätsstufen. Auf der ersten Stufe «non-intrusive» wird zunächst nur das Strafregister der fraglichen Person überprüft. Dies sei zum Beispiel schon heute üblich, wenn sich jemand um eine Stelle als Mediator oder Sachverständiger bewirbt, erläutert die Justizministerin. Auf der nächsten Stufe werden intensiver das Vorstrafenregister der Bewerber unter die Lupe genommen und auch ältere und weniger schwere Einträge mit einbezogen. Außerdem werden auch Einträge zu Verfahren berücksichtigt, die eingestellt wurden oder in denen keine Urteile verhängt wurden. Die Stufe werde zum Beispiel in der Justiz angewendet bei der Einstellung von Richtern, Verwaltungspersonal sowie Notaren.

Die dritte Stufe und damit der intensivste Eingriff soll in allen Verfahren angewendet werden, in denen es um besonders schützenswerte Rechtsgüter geht. Das betrifft einerseits das Adoptionsrecht und zum anderen das Waffenrecht. Schließlich wolle man nicht das Kinder oder Waffen in die Hände von Menschen geraten, die einschlägig vorbestrafte Gewalttäter sind, verdeutlicht die Ministerin. Nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens sollen die Daten bei der Verwaltung gelöscht werden.

(mme/hoch/L'essentiel)