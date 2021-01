Erste Luxemburger Senioren erhalten den Impfstoff

Nach dem Pflegepersonal sind nun auch die Bewohner der Alters- und Pflegeheime an der Reihe gegen das Coronavirus geimpft zu werden. Das teilte die Regierung am Mittwoch mit. «Die ersten Impfungen wurden den Bewohnern der Seniorie St. Jean de la Croix in Luxemburg-Stadt verabreicht», heißt es in der Mitteilung. Das Pflegeheim wurde unter den 52 Einrichtung des Landes für den Impfstart ausgewählt.

Die anfänglich nervöse Anne Wissler-Reiser (79), sei froh, zu den ersten Bewohnern zu gehören, die geimpft werden: «Ich habe keine Sekunde gezögert. Es ist für jeden Einzelnen nur ein kleiner Pieks, aber so wichtig für die Gemeinschaft. Es ist nicht viel verlangt, wenn man bedenkt, dass wir dadurch wieder zur Normalität zurückkehren und unsere Lieben sehen können.» Der 96-Jährige ehemalige Arzt, Joseph Mersch, sagte: «Ich habe mich auf die Impfung gefreut. Es geht um die kollektive Gesundheit. Deshalb kann ich die Impfung jedem nur ans Herz legen.»

Pflegepersonal wird demnächst geimpft

Nach den von der Zitha Senior-Gruppe gesammelten Informationen ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, bei den Bewohnern sehr hoch. 80 bis 90 Prozent der älteren Menschen nehmen die Einladung an. Die Impfungen werden in der Regel durch den behandelnden Arzt des Bewohners und eine Pflegekraft der jeweiligen Einrichtung durchgeführt. Zwei mobile Teams des Gesundheitsministeriums sind ebenfalls im Einsatz, um die Impfstoffdosen sowie die notwendige Ausrüstung bereitzustellen.

Zwischen Mittwoch und dem 14. Januar ist geplant, die Bewohner von insgesamt elf Pflegeheimen zu impfen, wie aus einer Liste des Familienministeriums hervorgeht. Weitere Zentren für ältere Menschen sollen folgen. Die Mitarbeiter der Alters- und Pflegeheime sollen das Vakzin «in den nächsten Wochen» in den Impfzentren erhalten.

(L'essentiel)