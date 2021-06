Mudam feiert ein Viertel Jahrhundert Kunst

Das Museum für moderne Kunst in Luxemburg (Mudam) feiert derzeit ein doppeltes Jubiläum. Zum einen darf sich das Museum über ein Viertel Jahrhundert Kunsterwerbungen, zum anderen über fünfzehn Jahre Präsenz in der Luxemburger Kulturszene freuen. Die Ausstellung mit dem schlichten Titel «25 Jahre Mudam Sammlung», die anfangs vom 21. November 2020 bis zum 28. Mai 2021 dauern sollte, wird in einer zweiten Phase bis zum 18. April 2022 verlängert.

Die Ausstellung wird von Woche zu Woche anders aussehen und umfasst etwa vierzig Werke, die ein Panorama der zeitgenössischen Kunst von den 1960er Jahren bis heute bieten. Ein System, das es dem Mudam ermöglicht, eine größere Anzahl seiner Kunstwerke zu präsentieren, «damit die Öffentlichkeit die Vielfalt der Sammlung erfassen kann».

«Ein möglichst umfangreicher Überblick über die Sammlung»

«Ziel ist es, einen möglichst umfangreichen Überblick über die Sammlung zu bieten. Die in den letzten 25 Jahren erworbenen Werke werden hier für sich sprechen können», erklärt die Kommunikationsbeauftragte. Menschen sollen sich hier begegnen, ein Dialog soll entstehen. So werden Besucher dann Teil einer Reise, bei der die unterschiedlichsten Themenbereiche abgedeckt werden.

In der Mitteilung des Museums heißt es: «Dieser Rückblick auf 25 Jahre Akquisitionen ermöglicht es uns, den Grundstein für die zukünftige Entwicklung zu legen.» Insgesamt umfasst das Inventar der Sammlung um 700 Werke. 455 Künstler aller Nationalitäten sind mit dem einen oder anderen Werk in diesem über 25 Jahre aufgebauten Erbe vertreten.

(L'essentiel/Jean-François Colin)