Luxemburger Cannabis-​​Vorräte gehen zur Neige

Seit Anfang Juli bekam in Luxemburg kein neuer Patient medizinisches Cannabis verschrieben. Das bestätigt das Gesundheitsministerium auf Anfrage von L'essentiel. Der Grund: Die Cannabisbestände, die der Staat in Kanada gekauft und in Krankenhausapotheken verteilt hatte, gehen zur Neige.

Bis wann der Bestand wieder aufgefüllt werden soll, teilte das Ministerium nicht mit. Bis April waren rund 120 Patienten sieben Kilo Cannabis verschrieben worden.

Bestehende Behandlung kann fortgeführt werden

«Die Gesundheitsdirektion hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten, die sich bereits einer medizinischen Cannabisbehandlung unterzogen haben, weiterhin zu versorgen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Behandlung fortgeführt werden kann», erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Neuen Patienten wird wegen des Mangels empfohlen, nicht mit einer Cannabis-Therapie zu beginnen und auf Alternativen zurückzugreifen.

Medizinisches Cannabis, das insbesondere zur Linderung von Schmerzen eingesetzt wird, wurde durch ein Gesetz vom Juni 2018 genehmigt.

(jw/L'essentiel)