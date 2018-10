Luxemburger mischt «Top Model Belgium» auf

Mit Modeln hatte er in seinem Leben bisher nichts am Hut. Jetzt steht der 20-Jährige Tom Schomer aus Niederkerschen im Finale bei «Top Model Belgium». Dort muss sich der Luxemburger gegen 27 andere junge Männer in seiner Kategorie «Topboy Model Photo» am 3. Februar 2019 in Paris durchsetzen. «Eigentlich habe ich mich nur aus Spaß beworben. Eine gute Freundin hat selbst mal mitgemacht und mir diesen Wettbewerb empfohlen. Ich wurde neugierig», erklärt er im Gespräch mit L’essentiel.

Über 10.000 junge Menschen hatten denselben Traum wie Tom. Doch der 1,69 Meter große junge Mann, der als Fotomodel ins Rennen geht, konnte die Jury von sich überzeugen. Nun hat er Blut geleckt. «Ich weiß noch nicht genau, was ich werden will. Ich könnte mir vorstellen, Kunst und Mathematik zu unterrichten, jetzt aber auch, als Model zu arbeiten», erklärt er. Derzeit besucht Schomer noch ein Lyzeum in der Hauptstadt und erhält von Familie und Freunden viel Unterstützung in seinem Vorhaben.

Diese erhofft sich der Luxemburger auch von der Community. Denn bis zum 3. Februar 2019 können Luxemburger, Belgier und Franzosen für den 20-Jährigen abstimmen. Je mehr Stimmen er erhält, desto größer sind seine Chancen auf einen Sieg.

In seiner Freizeit versucht sich Tom als Make-up-Künstler:

Mehr Bilder vom Fotoshooting bei «Top Model Belgium» sehen Sie in der Diashow.

(Christine Biadacz/L'essentiel)