Francine Closener verzichtet auf LSAP-​​Parteivorsitz

Der Posten des Parteivorsitzenden ist bei der LSAP seit Franz Fayots Wechsel ins Wirtschaftsministerium vakant. Die einzige Kandidatin, die bisher ihren Hut in den Ring geworfen hatte, war Francine Closener. Am Donnerstag teilte die die frühere Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium jedoch via Facebook mit, dass sie ihre Kandidatur zurückzieht.

Closener begründete ihre Entscheidung mit ihrer familiären Situation. Ihr Ehemann sei erkrankt. Er und ihre Kinder seien ihre erste Priorität. Nun werde sie die Kandidatur von Yves Cruchten, Generalsekretär der LSAP, unterstützen. Closener erklärte, dass sie sicher sei, dass «er die volle Unterstützung der Delegierten auf dem Parteikongress am 8. März» erhalten wird. Neben Cruchten strebt nun auch Pitt Klein den Parteivorsitz an.

(L'essentiel)