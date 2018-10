House of Training bietet neue Kurse an

Das House of Training hat am Donnerstag seinen neuen Ausbildungskatalog vorgestellt. Das Weiterbildungsinstitut, das von der Handelskammer und der Bankenvereinigung ABBL gegründet wurde, bietet künftig 161 neue Kurse an. «Damit können insgesamt 700 unterschiedliche Kurse bei uns besucht werden», sagt Luc Henzig, Geschäftsführer des House of Training.

Neu ist auch die e-Learning-Plattform, die in Zusammenarbeit mit akademischen Partnern erstellt wurde und auf der Website www.looc.lu abgerufen werden kann. Mit ihrer Hilfe sollen die Kurse zugänglicher gemacht und flexibler gestaltet werden.

Außerdem will sich die Einrichtung fortan verstärkt auf den Einzelnen konzentrieren. «Anhand der Fähigkeiten, die für einen bestimmten Beruf gebraucht werden, stellen wir eine Empfehlung für die entsprechenden Schulungen aus» , so Henzig. Der neue Katalog ist hier verfügbar.

(Ana Martins/L'essentiel)