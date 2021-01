Gastronomen wollen auf die Straße gehen

Die Gastronomen im Land sind verärgert, weil sie mindestens bis zum 1. Februar geschlossen bleiben müssen. Einige Mitglieder des Horesca-Sektors planen nun eine Demonstration, die ursprünglich sogar an diesem Samstag vor der Tür des Wirtschaftsministeriums in der Hauptstadt stattfinden sollte, um auf ihre große Notlage hinzuweisen. Nun ist die Rede davon, das ganze um eine Woche zu verschieben.

Die Horesca unterstützt das Anliegen, will aber aufgrund der Pandemie-Situation nicht an der Veranstaltung teilnehmen. «Wir verstehen die Unternehmen und ihre Verzweiflung und das Bedürfnis, ihre Unzufriedenheit zu zeigen, aber wir wollen dies in einer ruhigen, würdevollen Art und Weise tun und dabei die Gesundheitsregeln und Institutionen respektieren», sagt François Koepp, Präsident der Horesca.

Sandria Da Silva ist eine der Initiatorinnen der Demonstration und ruft in der Facebook-Gruppe Horesca Tous ensemble zur Ruhe und zur Verschiebung auf kommende Woche auf. «Alle zusammen bei einer stillen Demonstration, die MIT RUHE UND MIT DEN NOTWENDIGEN GESUNDHEITSMAẞNAHMEN organisiert wird... wir zeigen, dass wir hier sind und dass es viele von uns gibt. Wir sind uns einig und warten auf die versprochene Hilfe».

« Dies ist nicht die Zeit, um die amerikanische Karte zu spielen »

Die Horesca befürchtet derweil, dass die Bewegung die laufenden Verhandlungen untergraben könnte, bei denen man erst an diesem Donnerstag die eigenen Forderungen an Mittelstandsminister Lex Delles übermittelt hat. «Dies ist nicht die Zeit, um die amerikanische Karte zu spielen», so Koepp mit Bezug auf die gestrigen Unruhen in Washington. «Wir haben den Mittelstandsminister um Gutscheine sowohl für Restaurants als auch für Hotels gebeten. Nur fünf Millionen Euro des Budgets von insgesamt 35 wurden bisher für Hotelgutscheine verwendet, das Budget ist also vorhanden. Wir haben darum gebeten, die aktuelle Deadline, die am 31. März ausläuft, bis zum 30. Juni zu verlängern. Unser Sektor wird am 1. Februar 125 Tage lang geschlossen gewesen sein, deshalb bitten wir um eine Sonderhilfe», so François Koepp weiter.

Eine weitere wichtige Forderung ist die Beschleunigung der Erstattung von Vorlaufkosten bei Kurzarbeit. Gefordert werden auch spezielle Hilfen für Selbstständige und die Öffnung der Beihilferegelung für neu gegründete Unternehmen sowie Corona-Tests aller Beschäftigten des Sektors, sobald man wieder öffnen dürfe.

(nm/L'essentiel)